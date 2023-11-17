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Van'ın Başkale ilçesinde 10 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı

Van'ın Başkale ilçesinde Belediye, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünün çiftçilere yönelik destekleri kapsamında 10 bin badem ve ceviz fidanı dağıtıldı. Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, çiftçilere daha fazla üretim yapmaları çağrısında bulundu.