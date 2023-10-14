Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı
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Yaşam Haberleri
Van'ın Başkale ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu yaralananlar Van ve Başkale'deki hastanelere kaldırıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
İlçenin Sallıdere Mahallesi yakınlarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu 25 ABT 206 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla Van ve Başkale'deki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam