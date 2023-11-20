VAN-BAŞKALE'DE 7 MAHALLE YOLU KAPANDI

Van ve Hakkari'de kar yağışı (3)Van'ın Başkale ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Van ve Hakkari'de kar yağışı (3)

Van'ın Başkale ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza bürünürken, kırsaldaki 7 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı ise 30 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, ilçe merkezindeki yolların temizlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan, Van- Hakkari kara yolu 2 bin 730 rakımlı Güzeldere mevkinde ise kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan araçlar için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. (DHA)