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35 YILDIR KAPALI SINIR KAPISINDA İNCELEME, BAŞKALE'DE HEYECAN YARATTI

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İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ile yeni sınır kapıları açmayı planladığı açıklamaları, Van'ın Başkale ilçesinde heyecan yarattı. Başkale'de yaşayanlar, sınır kapısının açılmasıyla bölgeye can suyu olacağını belirtti. 35 yıldır kapalı olan Gelincik Sınır Kapısı'nın tekrar açılması bekleniyor.

İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 24 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ile yeni sınır kapılarını açmayı planlandığı açıklamaları, sınırdaki Van'ın Başkale ilçesinde heyecan yarattı. Ticaret Bakanlığı'ndan 4 daire başkanı, Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik ve Salmas'a bağlı Sinci Şehri Hudut Komiseri Yarbay Tohid İbadi, 35 yıl önce açılan ve sadece 7 ay açık kalan sınır kapısının olduğu Gelincik bölgesinde incelemelerde bulundu. İlçede yaşayanlar Gelincik Sınır Kapısı'nın tekrar açılması halinde bölgeye can suyu olacağını söyledi.

İran ile yaklaşık 300 kilometrelik sınırı olmasına rağmen tek bir sınır kapısı bulunan Van'da, 35 yıldır kapalı olan Başkale ilçesindeki Gelincik Sınır Kapısı ise tekrar açılmayı bekliyor. 1989 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın bölge ekonomisine katkı sunması için açılan Gelincik Sınır Kapısı açıldıktan 7 ay sonra Türkiye tarafından güvenlik endişeleri nedeniyle tek taraflı kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 24 Ocak'ta gerçekleştirdiği Türkiye-İran İş Forumu'nun ardından gündeme gelen yeni sınır kapılarının açılacağı açıklamaları, Başkale ilçesinde heyecan yarattı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan 4 daire başkanı, Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik ve Salmas'a bağlı Sinci Şehri Hudut Komiseri Yarbay Tohid İbadi sınır kapısının açılacağı Gelincik bölgesinde inceleme yaptı.

Başkale'de büyük heyecan uyandıran bu gelişmeyle ilgili sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar, sınır kapısının açılmasının bölge ekonomisine büyük katkı sunacağını söyledi.

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, yıllardır açılmasını bekledikleri sınır kapısının ekonomik anlamda büyük getirisi olacağını söyledi. Aşkan, "İlçemizde büyük bir göç var. Sınır kapısının açılmasıyla ticaret olacak. Sınır kapısının açılacağı bölge düz bir alandır. Engebeli ve dağlık değil. Salmas ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar verdiği bütün sözleri yerine getirmiştir. İlçemiz adına bölgemiz adına kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İran tarafında akrabalarımız var. Onlarda da büyük bir heyecan olmuş. Umutluyuz" dedi.

'İLÇEDE BAYRAM HAVASI VAR'

Başkale Muhtarlar Derneği Başkanı Vechi Ayhan ise "Hayvancılık geçim kaynağımız. Bunun yanında sınır ticareti de çok önemli bir yere sahip. İnsanlarımızın çalışması lazım. İran ile komşu bir ülkeyiz. Yıllardır birbirimizle ticaret yapıyoruz. İşsizlik sorunumuz var, sürekli göç veriyoruz. Sınır kapısının açılacağı haberleri ile halkımız büyük bir heyecan içerisinde. İlçede bayram havası var. Tüm kesimlerden destek bekliyoruz. Umudumuz var, kapımız açılacak" diye konuştu.

İlçede oturan Murat Özkaya ise sınır kapısının açılmasını yıllardır beklediklerini belirterek, "1989 yılında 7 ay açık kalan bu kapıya 35 yıldır hasretiz. Bizler bu kapının açılmasını istiyoruz. Van genelinde İran'la en uzun sınır hattına sahibiz. İki ilçe birbirlerine yakındır. Bu kapı bölge halkına can suyu olacak. Yıllardır İran halkıyla ticaret yapıyoruz. Resmi bir kapının olması çok güzel bir anlam katacaktır. Biliyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımız söylediği her işi mutlaka yapmıştır. Temennimiz bu kapının açılmasıyla ilçemizde ticaret olur, kimse göç etmez" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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