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Van'ın Başkale ilçesinde tedavi gören 19 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

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Van'ın Başkale ilçesinde tedavi gören 19 yaşındaki hasta, kalp rahatsızlığı tedavisi için ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde tedavi gören 19 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkale Devlet Hastanesinde "Non St MI" (kalp rahatsızlığı) tedavisi gören 19 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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