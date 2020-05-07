DHA YURT BÜLTENİ - 14

Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği İSTANBUL'daki marketlerde kuru soğanın kilosu 6,5 TL'ye kadar yükselirken, Adana'da üretilen soğanların tarlada 70 kuruşa, sebze halinde ise 90 kuruşa alıcısı olmuyor.

Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği

İSTANBUL'daki marketlerde kuru soğanın kilosu 6,5 TL'ye kadar yükselirken, Adana 'da üretilen soğanların tarlada 70 kuruşa, sebze halinde ise 90 kuruşa alıcısı olmuyor. Adana Kabzımallar Esnaf Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, şu an halde 1000 ton ürünün alıcı bulamadığını söyledi. Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir ise maliyeti yüksek olmasına rağmen tarlada bu kadar ucuz olan kuru soğanın fiyatının, marketlerin bağlantıları olan tedarikçiler tarafından şişirildiğini öne sürdü.

Pek çok üründe olduğu gibi soğan fiyatlarında da üreticiyle tüketici arasındaki makas, bölgelere göre değişkenlik göstererek açılıyor. Adana'da üretilen soğanlar, tarlada 70 kuruşa zor alıcı bulurken, sebze halinde 90 kuruşa satılan ürünler, çuvallarda kalıyor. Çok sayıda Adanalı çiftçi, maliyetini kurtarmadığı için ürünleri tarladan toplamazken, İstanbul'da soğanın kilosu 6,5 TL'ye kadar yükseldi.

'MARKETLER DENETLENİRSE FİYAT YÜKSELMEZ'

Adana Kabzımallar Esnaf Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, normal şartlar altında soğanın 1,5 TL'ye satılması gerektiğini ancak ihracatın açılmasıyla halde 90 kuruşa satıldığını kaydetti. Sebze halinde şu an 1000 ton soğan bulunduğunu ancak alıcı bulamadıklarını kaydeden Mahsun Doğan, marketlerdeki fiyat uçurumunun ise denetimlerle önlenebileceğini anlattı. Doğan, "Israrla şikayette bulunduk ama herhangi bir işlem yapılmadı. Marketler denetlenirse soğan fiyatı 2 TL'nin üzerine çıkmaz" diye konuştu.

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir ise tarlada kalitesine göre 70-90 kuruşa satılan soğanın sadece masraflarının 80 kuruş ile 1 TL arasında olduğunu söyledi. Tarlada bu kadar ucuz olan ürünün marketlerde yüksek fiyatla satılmasının gerekçelerini de anlatan İncefikir, tedarikçiler tarafından fiyatların şişirildiğini savundu. İncefikir, "Örneğin bir market daha önceden kendi adamına kendi tedarikçisine halden 80 kuruşa aldığı ürünü 1 liraya sattırdıktan sonra markete 2,5- 3 TL'ye sattırıyor. Aradaki tedarikçi daha sonra ortadan çekiliyor. Markete giriş fiyatı 3 TL oluyor. Daha sonra market de bunu 3,5 TL'ye satıyor. Yani 80 kuruşa ürünü edinen market üzerine sadece küçük bir oran koyduğunu söyleyerek bunu 3,5 TL, 4 TL'ye tüketiciye satabiliyor" dedi.

'DENETİM ÖNEMLİ'

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı İncefikir, denetimin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Tarladan çıkış fiyatıyla son alıcı arasındaki mekanizmaya, organizasyona iyi bakmak gerekiyor. Kimler rakamları nereden yükseltmiş, kaç defa el değiştirmiş, kimin adına el değiştirmiş bunlar çok önemli. Marketin aldığı tedarikçinin kim olduğu, nerede olduğu, ne kadar vergi ödediği önemli. Dolayısıyla akla şöyle bir şey geliyor. Yaş meyve, sebze, İstanbul'da astronomik rakamlara satılabiliyor. Market masraflarının olduğunu söylüyor. Biz üreticiler olarak anlıyoruz ancak soruyoruz ki yağda, gazlı içeceklerde, deterjanlarda Edirne'de, Ardahan'da aynı fiyata satıyorsunuz. Yaş sebze, meyve, narenciye olunca niye fiyatlar değişmeye başlıyor? Uçurum olmaya niye başlıyor? Şehirler arası nakliyeyse diğer ürünlerde de var bu masraflar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Tarladan soğan görüntüleriSeyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir ile röp.Halden kasalarda soğanlarKabzımallar Esnaf Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan ile röp.

Haber: Nuri PİR - Kamera: Anıl ATAR- Eser PAZARBAŞI/ ADANA

==============

Van kent merkezinden koyun sürüsü geçti

VAN'a getirilen koyun sürüsü gece saatlerinde kent merkezinden geçti. Cadde üzerindeki araç sürücüleri ve vatandaşlar, sürüyü görünce şaşkınlık yaşadı. İpekyolu Belediyesi Zabıta ekipleri, izinsiz olarak koyun sürüsünü şehir merkezinde geçiren ve çevreyi kirleten sürü sahibi Nedim Yiğiter'e Karayolları Trafik Kanunun 46/3 maddesine göre 288 TL idari para cezası uyguladı.

Kent merkezinin en işlek iki mekanlarından olan Maraş ve Cumhuriyet Caddelerinden geçen sürü, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan'da araç ve yayan trafiğine kapatılan, bugün sabah saatleri itibariyle kontrollü olarak araç ve yayan trafiğine açılan kentin en işlek caddesinden Cumhuriyet ve Maraş Caddelerinden geçen koyun sürüsünün gören İpekyolu Belediye Zabıta ekipleri, küçükbaş hayvanların sahibi Nedim Yiğiter'e, izinsiz hayvan sürüsünü şehir merkezine sokması ve çevreyi kirletmesinden dolayı idari işlem için tespit tutanağı tutuldu ve Nedim Yiğiter'e, Trafik Kanunun 46/3 Maddesine göre "Hayvanları karayolları üzerinde trafiği engellemeyecek şekilde sürmek" gerekçesiyle 288 TL idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Behçet DALMAZ/VAN,-

==========

Veterinerden sahip çıktığı yaralı köpeğe tedavi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan yavru sokak köpeğine, veteriner Hakan Kol sahip çıktı. Kaza yerinden aldığı köpeğin röntgenini çeken Kol, arka bacakta tespit edilen kırığı tedaviye başladı.

Burhaniye'nin Enver Güreli Caddesi'nde yavru köpek, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yol ortasında kıvranan hayvanı gören kişi de veteriner Hakan Kol'u arayarak, yardım istedi. Kaza yerine gelen Kol, yaralı hayvanı alıp, kliniğe götürdü. Köpeği muayene eden Kol, çektiği röntgen sonucu sağ arka bacağında kırık belirledi. Hayvanın bacağını tedaviye başlayan Kol, iyileşeceğini belirterek, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Veteriner Hakan Kol, "Gelen ihbar üzerine yavru köpeğe arabanın çarptığını öğrendik. Gidip hayvanı aldık. Travma var. Çektiğimiz röntgen sonucuna göre arka bacakta femurda kırık var. Müdahalemizi yaptık. İnşallah daha iyi olacak. Yalnız sürücülerin daha duyarlı, daha yavaş gitmelerini rica ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Aracın çarptığı köpek yerde kıvranırken-Duyarlı vatandaşların ilgisi-Köpeğin araca alınışı-Muayene ve röntgen çekiminden genel ve detay görüntüler-Veteriner Hakan Kol ile röp

Haber-Kamera: SeferTALAY/BURHANİYE(Balıkesir),

================

30 kilo altınla kaçan kuyumcu, 80 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak KONYA'da, kuracağı indirim çadırında satacağı gerekçesiyle topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp, sevgilisiyle birlikte kaçtığı İstanbul'da yakalanan kuyumcu ve suç ortağı 4 kişi hakkında 80 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır ceza mahkemesince kabul edilen ve 8 müştekinin yer aldığı iddianamede, kuyumcuya emaneten altın bırakan 64 müşterinin şikayetlerinin ise, 'güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderildiği ifade edildi.

Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa Göksu, iddiaya göre geçen temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, Konya ve İstanbul'daki bazı altın toptancıları ile imalatçılarından altın istedi. Yaklaşık 30 kilogram altın toplayan Göksu, yine iddiaya göre indirimli satışların 22 Temmuz'da sona ereceğini söyledi. Daha sonra ise bu süreyi 3 gün uzattığını açıkladı.

Altın veren kuyumculardan bazıları, 24 Temmuz sabahı geldikleri Göksu'nun iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Göksu'ya telefonla da ulaşmayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, Cumhuriyet savcılığına şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada, çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında, 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı.

İSTANBUL'DA SEVGİLİSİYLE YAKALANDI Sevgilisi Özen Yıldırım (40) ile İstanbul'a gidip, Beşiktaş ilçesinde, Yıldırım adına ev kiraladığı saptanan Musa Göksu, 27 Temmuz günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içine 100 bin TL ve 1000 Euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Özer Yıldırım'a ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak, Konya'ya getirilen çift, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

'BOŞALTTIĞIM DÜKKAN KENDİ DÜKKANIM'İstanbul'a kaçtıktan sonra imajını değiştirdiği belirlenen Göksu, sorgusunda dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek, 30 Temmuz günü Konya'ya dönmeyi planladığını öne sürdü. Musa Göksu, ifadesinde, "Benim indirim çadırı kuracağımı herkes biliyordu. İndirim çadırıyla ilgili reklamlar yaptım. Kampanya dahilinde ucuza da altın sattım. Ben kimseyi dolandırmadım. Valizdekiler kendi malım, kimsenin malı değil. Ben daha önce de esnaftan, müşterilerden altınlar aldım. Hepsinin de parasını ödedim. Son dönemlerde piyasaya çok borcum olduğu için dükkanımı kapatıp, İstanbul'a gittim. Tekrar geri dönüp, iş yerimi açacaktım. Öyle 30 kilo, 50 kilo altını alıp, kaçmadım. Bana niye iftira atıyorlar, anladım. Herkese parasını er ya da geç ödeyen biriyim" dedi.

Soruşturma kapsamında Musa Göksu'ya yardım ettiği öne sürülen çalışanı Mehmet Ali Doğan da yakalanıp, tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 tutuklu ile Musa Göksu'nun ortakları olan kardeşi H.G. ve akrabası M.G. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 8 şikayetçi olduğu bildirilerek, şüpheliler hakkında 8'er kez 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Tamamen dolandırıcılık maksadıyla hareket edilerek, altınların toplandığı anlatılan iddianamede, Musa Göksu'ya altın emanet eden 64 müşterisinin şikayetlerinin ise suçun 'güveni kötüye kullanmak' kapsamında olduğu için uzlaştırma bürosuna gönderildiği bildirildi.

Şüphelilerden M.G.'nin Musa Göksu'nun şehri terk etmesinden 2 gün, H.G.'nin de 1 gün sonra 2 ayrı gayrimenkulü sattıkları kaydedilen iddianame, ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA