Birinci derece deprem bölgesi Yalova'ya hareket eden hastane
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Birinci derece deprem bölgesi Yalova'ya hareket eden hastane - Haberler
Deprem, Yalova, Güncel

Birinci derece deprem bölgesi Yalova'ya hareket eden hastane

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tasarruf tedbirlerinden çıkarılıp tamamlanması için yapımına hız verilen 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi tamamlandığında bölgenin sağlık üssü haline gelecek.

09.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:39
Birinci derece deprem bölgesi Yalova'ya hareket eden hastane

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tasarruf tedbirlerinden çıkarılıp tamamlanması için yapımına hız verilen 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi tamamlandığında bölgenin sağlık üssü haline gelecek. Yaşanan 17 Ağustos depreminde binlerce vatandaşını kaybeden Yalova'da 498 yeni nesil deprem izolatörü üzerine kurulu dev hastane şiddetli deprem anında 75 santimetre sağa ve sola hareket edebilecek. Yaşanan korona virüs salgını sebebiyle hastanenin bölgeye yapılıyor oluşu büyük bir avantaj sağlayacak. Yapımı hızla devam eden hastanenin alt yapı ve ulaşım çalışmalarını ise geçtiğimiz günlerde görev değişikliği yapılan Yalova Belediyesi yürütecek.

Yalova'da modern koşullarda, yüksek konforda hizmet verecek yeni devlet hastanesi için geri sayım başladı. 105 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede 215 tek yataklı oda, 37 adet iki yataklı oda, toplamda 252 oda yer alıyor. Her branştan 140 poliklinikte çok daha modern konforlu üniteleri olacak hastanede 18 ameliyathanenin yanı sıra 106 adet de yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Helikopter pistinin yanı sıra bin araçlık otoparkın da planlandığı hastane inşaatını gezen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, projenin tamamlandıktan sonra uzun yıllar kentin ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ziyaret ettiği 400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi inşaatının tüm altyapı ve ulaşım sorunlarının çözümü adına çalışmalara başladıklarını söyledi.

Tutuk, hastane inşaatının hızlı bir şekilde ilerlemesi için kendilerine düşen tüm görevlere hazır olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 400 yataklı Yalova Devlet Hastanemizi tasarruf tedbirlerinden çıkararak bir an önce hayata geçirdiği için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Biz de Yalova Belediyesi olarak projeyi yakından takip edip gerek altyapı gerek yollarını bir an önce hızlı bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

Tutuk, "Yalova trafiğimizi de rahatlatacak Güney Çevre Yolu var. Biz bununla ilgili imar planlarımızı bitirdik. Yolu Karayollarına teslim ettik. Bu projeyi de yakından takip ediyoruz. En yakın sürede o da başladığı zaman biz belediye olarak bütün bağlantı yollarımızı yapacağız. Böylelikle hem Yalova'nın trafik sorununu halletmiş olacağız hem de hastanemizin ulaşım sorunlarını kaldırmış olacağız" dedi.

Depreme dayanıklı bina

400 Yataklı Yalova Devlet Hastanesi Proje Müdürü Mehmet Epözdemir ise binanın depreme dayanıklı şekilde yapıldığını ifade etti. Epözdemir, 498 yeni nesil deprem izolatörünün binada mevcut olduğunu dile getirerek, "Bu izolatörlerin buradaki amacı, yukarıya doğru deprem anında yüzde 80 civarında o etkiyi, ivmeyi düşürerek götürmesidir. Bu sistem deprem sırasında 65 ile 75 santim sağa ve sola hareket etmeyi sağlayan bir yapı. Bir insan temelde iken katlarda olan birisi oradaki deprem anını yüzde 80 daha az hissediyor. Tabi bu da Yalova'nın birinci derecede deprem bölgesi olması hasebiyle çok ciddi bir sağlamlık, güvenlik kazandırıyor.

Projenin bitim tarihinin aralık 2021 olduğunu fakat bu süreden önce hastaneyi bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen Epözdemir, "Şu anda proje yüzde 30'un üzerinde tamamlandı. Kaba inşaatımız yüzde 70-75'te. Ondan sonra tüm imalatlara başlamış oluyoruz" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Karantinadaki şahıs: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum Haberler
Karantinadaki şahıs: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi Seda Akkul koronavirüsü yendi
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Dün falezlerde intihara kalkışan genç, bugün de kayalıklarda intihar girişiminde bulundu
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
Korona yasağına uymayan babadan tepki çeken yanıt: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
İBB Bilim Kurulu Üyesi Melahat Cengiz: Eldivenler sahte bir güvenlik duygusu yaratıyor
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
'Neden parkta oturuyorsun?' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Engin Altay Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Müge Anlı Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Birinci derece deprem bölgesi Yalova'ya hareket eden hastane - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 13:57:19. #1.14#
title