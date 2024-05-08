Yalova- Bursa kara yolunda sol şeritten yürüyen şahıs yürekleri ağza getirdi.

Kara yolunun Bursa istikametinde sol şeritten bir kişinin yürüdüğünü görenler şaştı kaldı. Araç sürücüleri birden yolun ortasında beliren şahsı görünce kornalarla uyarıda bulundu. Araçlar ve uyarılara kulak asmayan adam yolun sol şeridinden yürümeye devam etti. Şahıs bir süre sonra gözlerden kayboldu. Bu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - YALOVA