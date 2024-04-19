Yalova'dan Şırnak'a Örülen Bereler Askerlere Ulaştırıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Selma Özmen'in ördüğü bereler, Şırnak'ta üs bölgesinde görevli askerlere gönderildi.

Koru beldesinde ikamet eden 65 yaşındaki Özmen, ördüğü 39 berenin terörle mücadelede zor şartlarda görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılması için Yalova İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti.

Kadının evinden alınarak Şırnak'a gönderilen bereler, İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde personele teslim edildi.

Şırnak'ta çetin şartlarda görev yapan askerlere berelerin ulaştırılmasının mutluluğunu yaşayan Özmen'i arayıp görüntülü görüşme yapan askerler, duyarlılığından dolayı kadına teşekkürlerini iletti.