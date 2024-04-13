Yalova'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Yalova'da sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Armutlu Karayolu Çınarcık ilçesi Teşvikiye Kocadere arasındaki bölgede seyreden M.A. idaresindeki 23 AY 516 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yolun dışına çıkan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. - YALOVA