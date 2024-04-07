Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Yalova'da 2024 Yılı İhracatı Yüzde 847 Arttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da 2024 yılının ilk 3 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 847 artarak 170 milyon 758 bin dolar oldu.

2023 yılını 819 milyon 252 bin dolar ihracatla tamamlayan Yalova'daki firmalar, 2024 yılı ihracatına da hızlı bir giriş yaptı. Yalova'da ocakta 81 milyon 342 bin dolar, şubat ayında ise 36 milyon 376 bin dolar ihracat yapılmıştı. Geçtiğimiz mart ayında ihracat ise 53 milyon 40 bin olarak gerçekleştirildi. Böylelikle geçtiğimiz 2024 yılının ilk 3 ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 847 artarak 170 milyon 758 dolar oldu.

Yalova'da 2024 yılında ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. 3 ayda 153 milyon 722 bin dolar ihracat yapan tersaneleri 6 milyon 166 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 3 milyon 14 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Türkiye'de süs bitkileri üretiminde söz sahibi illerden Yalova'da, sektörün 3 aylık ihracat performansı 1 milyon 558 bin dolar oldu.

Yalova'da 3 ayda 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise 1 milyon 236 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 1 milyon 169 bin dolarla deri ve mamulleri ile 1 milyon 55 bin dolarla makine ve aksamları oldu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İhracat Yalova İhracat Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title