Yalova'da 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 ayrı suçtan 15 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 ayrı suçtan 15 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kasten öldürme", "Hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığı ihlal" suçlarından toplam 15 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.
Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan E.U'nun yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.