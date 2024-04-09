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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

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Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, S.B'yi 46 gram metamfetamin ile yakaladı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda, Ş.K.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair bilgilerin değerlendirilerek zanlı yakalanarak etkisiz hale getirildi. Adli makamlardan alınan karar gereğince yapılan aramada, 254,36 gram metamfetamin ele geçirildi. Ş.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis yine aynı gün Y.K., Ö.T. S.U. ve C.U.'nin sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekip görevlileri şahısları takibe alınarak yakaladı. Adli Makamlardan alınan arama kararı gereğince narkotik maddelerler arama köpeği Gölge eşliğinde gerçekleştirilen detaylı ikamet ve üst aramalarında, 4 parça halinde toplam 338,80 gram sentetik kannabinoid, 12 gram kokain, 2 gram metemfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 500 ml aseton, hassas terazi, 42 adet 7,65 tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis 3 zanlıyı emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu" soruşturması çerçevesinde adli makamlara sevk etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yalova Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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