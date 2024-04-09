Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, S.B'yi 46 gram sentetik uyuşturucuyla yakaladı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.K'nin adresinde ise 254,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Y.K, Ö.T.S.U. ile C.U'nun üzerlerinde ve narkotik maddelerler arama köpeği "Gölge" eşliğinde evinde yapılan aramalarda 340,80 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram kokain, 8 adet sentetik ecza hap, 500 mililitre aseton, hassas terazi, 42 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.B. ve Ş.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 zanlının işlemleri sürüyor.