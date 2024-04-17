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Yalova'da orman yangını

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Yalova'da orman yangını

YALOVA - Yalova'nın Termal ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yalova ve Bursa'dan gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili ise 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Termal ilçesi Üvezpınar Mahallesi mevkiinde henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi. Yangına Yalova, Termal, Çınarcık, Çiftlikköy ve Bursa'dan itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 11 itfaiye aracının yanı sıra çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın sonrasına ise olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsın bölgede son olarak görüldüğü ve ifadesine başvurulacağı kaydedildi.

Öte yandan Yalova Valisi Hülya Kaya yangına kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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