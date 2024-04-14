Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Semt77 Yalovaspor, Finalspor'u mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında evinde Finalspor'u 74-65 mağlup eden Semt77 Yalovaspor, normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-17 geride bitiren Semt77 Yalovaspor, devre arasına 41-39'luk avantajla girdi.

Üçüncü periyotta 56-52'lik üstünlüğü elinde tutan yeşil-kırmızılılar, müsabakadan 74-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla en yakın takipçisi Sigortam.net ile arasında 1 galibiyet fark olan ve ikili averajda da rakibinin önünde bulunan Yalova temsilcisi, ligin bitimine bir hafta kala normal sezon şampiyonluğunu elde ederek iki yıl aranın ardından tekrar süper lige adını yazdırdı.

Maçın ardından saha içinde şampiyonluk kutlaması yapıldı. Yeşil-kırmızılılar, taraftarların da sahaya girmesiyle sevinç yumağı oluşturdu.

Kaynak: AA / Spor

Yalovaspor Basketbol Türkiye Sigorta Yalova Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Karagümrük FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum! Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title