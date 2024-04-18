Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te cinayetten hapis cezası verilen zanlı Yalova'da yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te cinayetten hapis cezası verilen zanlı, Yalova'da yakalandı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan zanlının bulunduğu adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Gaziantep'te cinayetten hapis cezası verilen zanlı Yalova'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan A.S.'nin Armutlu ilçesi Bayır Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından şüphelinin bulunduğu ikamete düzenlenen operasyonda, 'kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi nedeniyle aranan A.S. yakalandı.

Gözaltına alınan A.S.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Yalova Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title