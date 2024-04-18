Yalova'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

Yalova'da 15 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan zanlı, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan E.U.'nun merkez ilçe Dere Mahallesi'nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma Suç Araştırma Timince düzenlenen operasyon sonucunda, "Kasten Öldürme, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan toplam 15 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - YALOVA