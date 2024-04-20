Üye Girişi
Haberler

Marmara Denizi'nde Fırtına: Yalova-Yenikapı Feribotunda Araçlar Hasar Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı. Feribotun İstanbul Yenikapı'ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Yenikapı'ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi'nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı. 15.45'te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı. Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı. Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.

Feribotun İstanbul Yenikapı'ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Denizi İstanbul Marmara Fırtına Yalova Ulaşım Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 135. bölüm izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Manchester City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City-Chelsea maçı şifresiz mi? Samsunspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Adana Demirspor maçı şifresiz mi? İstanbulspor kaçıncı kümede? İstanbulspor küme düştü mü? Hasan Can Kaya ameliyat mı oldu? Hasan Can Kaya'nın sağlık durumu nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 20 NİSAN | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Resmi Gazete bugün (20 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Alanyaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? İstanbulspor küme mi düştü? İstanbulspor küme düşecek mi, son durum ne? Hasan Can Kaya sağlık durumu nasıl? Hasan Can Kaya sakatlandı mı, neden sakatlandı? Hasan Can Kaya hastalığı ne? Kargolar Cumartesi açık mı 2024? Kargolar Cumartesi günü çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 20 Nisan Cumartesi Survivor yeni bölüm! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Nisan! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 20 Nisan Malatya depremi! Ihlara Vadisi nerede? Ihlara Vadisi hangi şehirde, ilde? Ihlara Vadisine nasıl, nereden gidilir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title