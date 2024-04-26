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Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

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Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 76.70 gram sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

YALOVA - Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Tim ekiplerinin riskli bölgeler dar alan çalışmalarında sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen Y.B. ve A.C. takibe alınarak eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde gerçekleştirilen şüphelilerin üst ve ikametgah aramalarında toplam 26.70 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Zanlılardan Y.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çınarcık'ta operasyon

Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen diğer bir uyuşturucu operasyonunda ise Ö.T, E.Ç, Ü.A ve M.İ gözaltına alındı. Zanlılarda toplam 50 gram metamfetamin, 306 gram sentetik kannabinoid ve 3 adet xanax adlı uyuşturucu yakalandı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden E.Ç. ve Ö.T. isimli şahıslar tutuklanırken Ü.A. ve M.İ. hakkında ise adli kontrol kararı alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Yalova Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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