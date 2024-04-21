İstanbul'dan Uludağ göründü
İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin verilerine göre hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ göründü. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa'da bulunan Uludağ Kartal'dan göründü. Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Kartal, Yalova ve Bursa aynı karede görüntülendi.
İstanbul'dan Uludağ göründü
İSTANBUL - İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin verilerine göre hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ göründü.
İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin verilerine göre Kartal'da hava kalitesinin iyi seviyeye geldiği kaydedildi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa'da bulunan Uludağ Kartal'dan göründü.
3 şehir tek karede
Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Kartal, Yalova ve Bursa aynı karede görüntülendi.