Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Alışveriş Merkezinde Dev Avize Yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin dev avizesi alevler içinde yanarak düştü. Alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşandı.

Yalova kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin dev avizesi alevler içinde yanarak düştü.

Süleymanbey Mahallesi'nde, bulunan alışveriş merkezinin tavandan zincirle sarkan avize alevlere teslim oldu. Elektrik kontağından çıktığı düşülen yangında dev avize alevler içinde yanarak alışveriş merkezinin zemine düştü. Alışveriş merkezinde korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha sonra alışveriş merkezi görevlileri tarafından alevler söndürüldü. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alışveriş Yalova Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title