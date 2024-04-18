Yalova'da çıkan orman yangınına sebep olan kişi yakalandı
Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Yangına sebep olduğu iddia edilen E.K. gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde yangının ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığını söylediği öğrenildi.
Yalova'nın Termal ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Üvezpınar mevkisinde 16 Nisan gecesi çıkan ve yaklaşık 2 hektar ormanlık alanı etkileyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen E.K. (43), jandarma ekiplerince saklandığı ormanlık alanda yakalandı.
E.K'nin ifadesinde, yangının ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığını söylediği öğrenildi.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.