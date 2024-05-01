Yalova-İzmit kara yolu Altınova ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

Yalova-İzmit kara yolu Altınova ilçesi mevkiinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli istikametinde seyreden 34 HE 0056 plakalı Skoda marka otomobil, Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkiinde aynı istikamette seyreden Kübra S. idaresindeki 34 EU 3401 plakalı Mini marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 HE 0056 plakalı araç yolun kenarında boş araziye girdi. Kazada yaralanan Kübra S., olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA