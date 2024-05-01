Yalova, Okul Sporları Masa Tenisi Küçük (Erkek-Kız) Müsabakalarına Ev Sahipliği Yaptı

Yalova, 2023-2024 sezonu Okul Sporları Masa Tenisi Küçük (Erkek-Kız) müsabakalarına ev sahipliği yaparak genç sporcuları ağırladı. Bu heyecan dolu etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetenekli sporcular mücadele etti.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Özel Yalova Güçlü Ortaokulu ise gösterdikleri performansla dikkatleri üzerlerine çekti. Türkiye Şampiyonası biletini alarak başarılı bir çıkış yakalayan okullar, gelecek müsabakalara umutla bakıyor. 90. Yıl Spor Salonu'nda 26-28 Nisan tarihleri arasında yapılan maçlarda erkeklerde İstanbul'dan Özel Güneşli Final Ortaokulu ve FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu, Eskişehir'den Özel Yeni Yol Ortaokulu, Sakarya'dan Akyazı İmam Hatip Ortaokulu ve Pınarlıbacı Ortaokulu, Bilecik'ten Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu, Bursa'dan Sadettin Türkün Ortaokulu, Düzce'den Hürriyet Ortaokulu, Kütahya'dan Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu ile Yalova'dan Özel Yalova Güçlü Ortaokulu mücadele etti.

Kızlarda Sakarya'dan Şehit Mahmutbey Ortaokulu, Düzce'den İlhami Reyhan Turan Ortaokulu, Eskişehir'den Namık Kemal Ortaokulu, Kocaeli'nden Körfezkent Emlak Konut Ortaokulu, Kütahya'dan 1 Eylül İmam Hatip Ortaokulu, İstanbul'dan Hacı Mehmet Cingil Ortaokulu ve Şeyhli Ortaokulu'nun yanı sıra ilimizi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu temsil etti.

Organizasyonun ilk gününde teknik toplantı ve kura çekimi gerçekleştirilirken, ikinci gün erkekler ve kızlarda ilk 3 tur müsabakaları yapıldı. Üçüncü günde 4-5 ve 6. maçları oynadıktan sonra dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Erkeklerde birinciliği Özel Güneşli Final Ortaokulu, ikinciliği FMV Özel Ispartakule Işık Ortaokulu kazanırken üçüncülü kupasının sahibi Özel Yalova Güçlü Ortaokulu oldu. Kızlarda ise Şehit Mahmutbey Ortaokulu şampiyonluğa uzanırken, Mehmet Akif Ortaokulu ikinciliği, üçüncülüğü Namık Kemal Ortaokulu kazandı.

Dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Murat Altuntaş, Spor Şube Müdürü Musa Aslan, uluslararası hakem Zeynep Süslü, Masa Tenisi İl Temsilcisi Feridun Toparlak takdim etti. - YALOVA