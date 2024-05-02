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Yalova'da DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Yalova'da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişi gözaltına alındı. Operasyon, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

DEAŞ terör örgününe üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova'da düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Altınova ilçesi bağlı Subaşı beldesinde yapılan operasyonda DAEŞ şüphelisi F.Y. yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Başsavcı Yalova Mersin Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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