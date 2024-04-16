Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, C.G.'nin sokakta uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Narko Tim ekipleri takibe aldığı şüpheli C.G.'ye yaptığı kaba üst aramasında uyuşturucu ele geçirerek zanlıyı gözaltına aldı. Polis yine uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen M.B.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

2 şüphelinin narkotik maddeler arama köpeği eşliğinde yapılan üst ve ikamet aramalarında 223,16 gram skunk, 273 ekstazi hap, 83 sentetik ecza grubu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

C.G. ve M.B "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA