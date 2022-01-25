Beylikdüzü Hadımköy bağlantı yolundaki sürücülerin bekleyişi sürüyor
Beylikdüzü Hadımköy bağlantı yolundaki sürücülerin bekleyişi sürüyor İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü Hadımköy girişi bağlantı yolunda mahsur kalan sürücülerin bekleyişi sürüyor.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Hadımköy bağlantı yolundaki sürücülerin bekleyişi sürüyor
İSTANBUL - İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle Beylikdüzü Hadımköy girişi bağlantı yolunda mahsur kalan sürücülerin bekleyişi sürüyor.
Mega kent İstanbul'u 2 gündür etkisi altına alan kar fırtınası hayatı durdurdu. Onlarca araç Beylikdüzü Hadımköy girişinde yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan araçlar trafiği durdururken, geceyi oldukları yerde geçiren sürücülerin bekleyişi sürüyor.