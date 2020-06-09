Bayburt'ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayburt'ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı

Bayburt il merkezinde Cumhuriyet Caddesi'ne maskesiz girişlerin yasaklanmasına yönelik kararın kapsamı genişletildi.

Bayburt'ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı
09.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:19

Bayburt il merkezinde Cumhuriyet Caddesi'ne maskesiz girişlerin yasaklanmasına yönelik kararın kapsamı genişletildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bu yönde aldığı önceki kararına merkezdeki otuz altı cadde ile üç sokak daha eklendi.

Bayburt'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun "Bariyerlerin Kaldırılması ve Maske Takma Zorunluluğu" konulu yeni kararında şehir merkezinde maske takılması zorunlu olacak cadde ve sokakların sayısı artırıldı. Kurulun yeni kararında Covid-19 salgının neden olduğu can kayıplarının dünya genelinde arttığına işaret edildi. Salgının bir an önce engellenmesi için devletin ilgili tüm kurumlarıyla gerekli tedbirleri aldığı buna karşın Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan kararlara riayet edilmesinin büyük önemde olduğu vurgulandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, salgınla mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler dolayısıyla şehir merkezinde bir takım yeni düzenlemelere gidildiği bildirildi. Buna göre kurulun Cumhuriyet Caddesi'ne maskesiz girişleri yasaklayan önceki kararına merkezdeki 36 cadde ile 3 sokak daha eklendi. Kararda belirtilen cadde ve sokaklara maskesiz girenlere Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi'ne göre 3 bin 150 lira ve 392 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Kararda ayrıca yasağa uymayanların, haklarında işlem yapılamasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirileceği belirtildi.

Kararda yasak kapsamına alınan yeni cadde ve sokaklar şu şekilde sıralandı: "Semerciler Caddesi, Kazım Köklü Caddesi, Taşhan Caddesi, Hapan Caddesi, Hafız Osman Caddesi, Nalbantcılar Caddesi, Ulu Cami Caddesi, Zahire Hal Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Hastane Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Güzel Caddesi, Şair Zihni Caddesi, Sebahattin Savacı Caddesi, Şair Celali Caddesi, Turan Caddesi, Hükümet Meydanı (Saray Bahçesi), Osman Okutmuş Caddesi, Ordu Caddesi, Zincirlikuyu Caddesi, Dede Korkut Caddesi, Türkistan Caddesi, Danişmendliler Caddesi, Pönserek Sokak, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi, Akşemsettin Caddesi, 12 Şubat Caddesi, Koruk Caddesi, Bahçeli Caddesi, Ozulu Caddesi, Sıtkı Özer Caddesi, Unutulmaz Caddesi, Erzurum Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Veli Şaban Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Sahil Yolu Sokak ve Arküstü Sokak ve Dede Paşa Caddesi"

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
Volkan Demirel, Kadıköy'de ilk kez bir maçta takımı yönetti
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Kadınların gizlice fotoğrafını çekip, paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıld
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
Adıyaman'da bir kişi, evinde 9 kurşunla öldürüldü
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Turizm cennetinde korkunç anlar! Aç kalan ayı, oteller bölgesine inip yiyecek aradı
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Jose Sosa Lionel Messi İlhan Cavcav Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Bayburt'ta 36 cadde ve 3 sokağa maskesiz girişler yasaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 23:53:06. #1.14#
title