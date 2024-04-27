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2024 Yılı II. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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2024 yılı II. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, kamu yatırımları ve sosyo-ekonomik gelişmelerin takipçisi olundu ve Bayburt'ta gerçekleştirilen yatırım projeleri değerlendirildi. Vali Eldivan, Bayburt ve bölge yatırım kuruluşlarına teşekkür etti. Toplantıda, 2024 yılı yatırımlarının durumu ve koordinasyon gerektiren konular görüşüldü.

2024 yılı II. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Eldivan, 2024 yılı Koordinasyon toplantısının hayırlı olmasını dileyerek, kamu yatırımlarının ve sosyo-ekonomik gelişmelerin takipçisi olduğunu belirtti, Bayburt'ta gerçekleştirilen ve devam eden yatırım projelerine ilişkin genel bir değerlendirme yaptı.

Vali Eldivan, Bayburt ve bölge yatırım kuruluşlarına yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür etti.

2024 yılı yatırımlarının gerçekleşme durumları ile ilgili yapılan bilgilendirme sunumları ve koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesinin ardından toplantı görüş ve önerilerle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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