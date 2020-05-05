Aksaray'da sel; tarım işçilerinin çadırlarını su bastı
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Aksaray'da sel; tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Aksaray'da sel; tarım işçilerinin çadırlarını su bastı
05.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:16

AKSARAY'da yoğun yağışın yol açtığı sel nedeniyle tarım işçilerinin barındığı çadırları su bastı.

AKSARAY'da yoğun yağışın yol açtığı sel nedeniyle tarım işçilerinin barındığı çadırları su bastı. Eşyaları sular altında kalan işçiler yetkililerden yardım istedi.

Kent genelinde iki gündür aralıklarda devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonucu oluşan sel ile birlikte Yeşiltepe beldesinde tarım işçilerinin aileleriyle barındıkları çadırlar sular altında kaldı. Çadırdaki suları tahliye etmeye çalışan işçiler, etrafını toprakla kapatarak önlem almaya çalıştı. 

Sel nedeniyle çadırlarının sular altında kaldığını anlatan işçilerden İmam Dorse, "Çadırlarımıza su bastı. Çok mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çadırlarımızın her tarafı suyla doldu. Her gün yağıyor. Elimizden geldiği kadar küreklerle falan suları çıkartmaya çalışıyoruz. Ancak hala çok su var. Yaklaşık 350-400 kişi burada kalıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. İçecek suyumuz dahi kalmadı. Çok mağdur durumdayız" dedi. Zekiye Pürüzlüdağ ise Şanlıurfa'dan 12 gün önce geldiklerini belirterek, "Ayçiçeği ve pancar tarlalarında çalışıyoruz. Sanki denizin içinde yaşıyoruz. İki gündür çok yağmur yağıyor. Çadırlarımızın her yeri suyla doldu. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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