Üye Girişi
Haberler

Çin'de sağanak yağış nedeniyle seller meydana geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde sağanak yağışlar sonucu İnci Nehri'nin boylarındaki yerleşimlerde seller meydana geldi. Şaoguan ve Çingyüen şehirlerinde su seviyesi apartmanların birinci katlarına kadar yükseldi. Bölgede acil durum personeli ve güvenli bölgelere sevk edilen kişilerle kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde sağanak yağış nedeniyle İnci Nehri'nin boylarındaki yerleşimlerde seller meydana geldi.

Eyalet basınında yer alan haberlere göre, kuzeydeki Şaoguan şehrinde geniş alanlar sel sularıyla kaplanırken toprak kaymaları olduğu bildirildi.

Ciangwan kasabasına bağlı 6 köyde seller nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için 300 acil durum personeli bölgeye sevk edildi.

Sellerden yoğun etkilenen bir diğer şehir olan Çingyüen'de bazı yerlerde su seviyesi apartmanların birinci katlarına kadar yükseldi. Şehirde yaklaşık 60 bin kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği bildirildi.

Alarm seviyesinin en yüksek olduğu bölgeler ise İnci Nehri'nin güney kolu olan Bey Nehri boylarındaki yerleşimler.

Eyaletin Sel ve Afet Önleme Dairesi, dün yaptığı açıklamada, nehirdeki su seviyesinin "100 yılın en yüksek düzeyine" çıkacağını bildirmiş, daha sonra bunun "50 yılın en yüksek düzeyi" olduğunu belirterek açıklamayı güncellemişti.

Nehirdeki su seviyesinin bugün öğle itibarıyla 37,3 metreye ulaşacağı, bunun acil durum düzeyinin 5,8 metre üzerinde olduğu kaydedilmişti.

Sağanak yağış ayın başından beri etkili oluyor

Guangdong eyaletinin kuzey ve batı kesimleri bu ayın başından beri sağanak yağışın etkisi altında bulunuyor.

Eyaletin kuzeyindeki Şaoguan ve Çingyüen kentleri, eyalet merkezi Guangcou ve doğusundaki Huicou şehirlerinde son üç gündeki yağış miktarı nisan ortalamasının üzerine çıktı.

İnci Nehri'nin yukarı boylarında yoğunlaşan yağışın aşağı boylardaki su toplama alanlarında su seviyesini yükselteceği ve sellere yol açabileceği öngörülüyor.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, sel tehlikesi nedeniyle turuncu alarm ilan etti. Turuncu alarm, Çin'in 4 aşamalı sel uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Guangdong Çin Doğal Afetler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 25 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 25 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES 1 ne zaman açıklanacak 2024? Bade İşcil kimdir? Bade İşcil kaç yaşında, nereli? Özgür Özel yabancı dil biliyor mu, Almana biliyor mu, hangi dilleri biliyor? Motorine indirim mi geldi? SON DAKİKA! Güncel motorin fiyatları! Dahiliye neye bakar, hangi hastalıklara bakar? 25 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 25 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title