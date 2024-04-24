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Droneların kullanıldığı sel felaketindeki iletişim ağı yeniden kuruldu

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Çin'in Guangdong eyaletindeki sel felaketinde, Jiangwan kasabasında iletişim ağı kurmak için dronelar kullanıldı. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen seller sonucunda iletişim kesilmişti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirildi.

Droneların çeşitli görüntüleri

Çin'in Guangdong eyaletinde selden etkilenen Jiangwan kasabasında iletişim ağı kurmak için dronelar kullanıldı.

Son günlerde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede seller meydana geldi. Selin ardından kasabada iletişim kesilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangdong'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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