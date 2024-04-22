Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Binlerce Kişi Tahliye Edildi
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Beijiang Nehri'nin taşması sonucu birçok bölgede sel ve taşkınlar yaşandı. Eyalet acil durum departmanı, şu ana kadar 110.000 kişinin başka bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
GUANGZHOU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde son günlerde birçok bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle 25.800 kişi acilen başka bölgelere yerleştirilirken, şu ana kadar 110.000 kişi başka bölgelere tahliye edildi.
Eyalet acil durum departmanının Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Beijiang Nehri'nin ana kolunda şiddetli ve aralıksız sağanak yağış nedeniyle taşkınlar bildirilirken, çok sayıda yerel hidroloji istasyonu ise su seviyelerinin uyarı eşiğini aştığını bildirdi. Departman, Pazartesi günü sabah 09.00'da nehrin ana kolunda selin zirveye ulaştığını belirtti.
Guangdong eyaleti 16 Nisan'dan bu yana şiddetli sağanak yağışla boğuşuyor. Shaoguan kentinin Qujiang ilçesine bağlı Luokeng kasabasında toplam 585,2 milimetreye varan maksimum yağış kaydedildi. Eyalet genelinde şu ana kadar 45 nehir ve 66 hidroloji istasyonunda su seviyesinin uyarı eşiğini aştığı tespit edildi.