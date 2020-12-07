A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'na düşen A Milli Takım'ın rakipleri; Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'na düşen A Milli Takım'ın rakipleri; Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.

2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak takımların belli olacağı Avrupa elemelerinde kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı. Kura çekimine 2'nci torbadan katılan A Milli Futbol Takımı, G Grubu'na düşerken, ay yıldızlıların rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu. A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu serüveni 2021'in mart ayında start alacak ve kasım ayında sonlanacak.

UEFA'ya üye 55 üye ülkenin katıldığı ve sonucunda 13 ülkenin Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağı Avrupa elemelerinde diğer gruplar ise şu şekilde oluştu: A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, AzerbaycanB Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, KosovaC Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, LitvanyaD Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna-Hersek, KazakistanE Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, EstonyaF Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, MoldovaH Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, MaltaI Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein

Kaynak: Demirören Haber Ajansı