Konferans ligi maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu mu?

Konferans ligi maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu mu? Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise oldu.Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise oldu. Peki, son 16 turundaki eşleşmeler nasıl oldu? eşleşmeler belli oldu mu?

SON 16 TURUNDAKİ EŞLEMELER BELLİ OLDU MU?

Konferans ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde;

Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya)

Ajax (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)

Molde (Norveç) - Club Brugge (Belçika)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Fenerbahçe (Türkiye)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan)

Sturm Graz (Avusturya) - Lille (Fransa)

Maccabi Haifa (İsrail) - Fiorentina (İtalya)

FENERBAHÇE - UNION SAINT - GILLOISE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmasını 14 Mart'ta oynayacak. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak. Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacak. Final mücadelesi ise 29 Mayıs'ta oynanacak.