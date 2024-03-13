Hollanda'da Sosyal Medyadan Uzaklaşmak İsteyenler İçin 'Çevrim Dışı Kulüp'

Hollanda'da sosyal medya ve dijital dünyadan uzakta birkaç saat geçirmek isteyenler "Çevrim Dışı Kulüp" (The Offline Club) adlı inisiyatifin toplantılarında bir araya gelerek teknolojik aletlerden uzakta zaman geçirip sosyalleşiyor.

Kendilerine "Çevrim Dışı Kulüp" adını veren grup, her hafta farklı bir kafede toplanarak telefondan ve bilgisayardan uzak vakit geçiriyor.

Sosyal medya yerine gerçek hayatta görüşmeyi ve ekran başında geçirilen zamanı azaltmayı hedefleyen etkinliğe katılanlar, girişte telefonlarını kapatarak görevlilere teslim ediyor ve etkinlik boyunca telefonlarına hiçbir şekilde bakmıyor.

Katılımcılar bu süre zarfında kitap okuyarak, bulmaca çözerek, resim yaparak, el sanatlarıyla uğraşarak veya istedikleri diğer bir çevrim dışı etkinlikle vakit geçiriyor.

Çevrim Dışı Kulüp'ün kurucularından İlya Kneppelhout ve katılımcılar, AA muhabirine, telefon ve bilgisayardan uzaklaşıp rahatlamak ve benzer düşünen kişilerle bir araya gelmek için etkinliğe katıldıklarını belirtti.

"Dijital detoks"

Kneppelhout, Çevrim Dışı Kulüp'ün telefondan ve bildirimlerden uzaklaşmanın "dijital detoks" anlamına geldiğini ifade ederek "Bu, insanların ekranlarından, telefonlarından ve bildirimlerle dolu günlük yaşamlarından uzakta, kendileriyle ve başkalarıyla doğrudan bağlantı kurabilecekleri dijital detoks yapmasının bir yolu." dedi.

İnsanların dijital hayatlarına ara vermek için bir araya geldiğini anlatan Kneppelhout, "Çoğunluğu 25 ile 40 yaş arasındaki Hollandalılar veya Hollanda'ya yerleşen yabancılar etkinliklerimize katılıyor. İnsanlar buraya ya kendi başlarına olmak ya da başkalarıyla yüz yüze konuşmak için geliyor. Bazıları okuyor, bazıları oyun oynuyor." diye konuştu.

"Ekran bağımlılığı daha az odaklanmaya neden oluyor"

Kneppelhout, toplantılarına genellikle sosyal medya veya telefon kullanımlarından mutsuz olanların geldiğini belirterek "Geçen haftaki ilk etkinliğimize katılanlar, yeni arkadaşlar edindiklerini, aynı zamanda günün geri kalanında kendilerini çok rahatlamış ve sakin hissettiklerini bildirdiler. Bunun, insanlara günlük yaşamlarında çevrim dışı dijital detoks rutini uygulayabilmeleri için ilham vermesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya ve telefon bağımlılığının olumsuz etkilerine dair çok sayıda araştırma olduğuna işaret eden Kneppelhout, şöyle devam etti:

"Telefon kullanmanın ve telefonlarımızla olan ilişkimizin ruh sağlığımız açısından ne kadar önemli olduğunu gösteren birçok araştırma okudum. İnsanlar bugün daha güvensiz ve daha yalnız hissediyorlar. Ekran bağımlılığı daha az odaklanmaya neden oluyor, hafızayı zayıflatıyor ve tüm çevrim içi bağlantılarla beyninize zarar veriyorsunuz. Bu beyin hasarı sadece kendinize değil, aynı zamanda çevremizdeki toplumla nasıl bağlantı kurduğunuzu da etkiliyor."

"İnsanlar, diğer kişilerle gerçek bağı kaçırıyor"

Kneppelhout, tamamen çevrim dışı olmanın gerekmediğini ve teknolojinin iyi bir amaçla kullanıldığında faydalı olduğunu belirterek "Ancak insanlar, diğer kişilerle gerçek bağı kaçırıyor. Sizinle çevrim dışı olarak konuşmam, çevrim içi mesajlaşmaktan farklı. Şu an sizi hissedebiliyorum, kokunuzu alabiliyorum, sizinle gülebiliyorum ve enerjiyi hissedebiliyorum. İnsanların bugünlerde özlediği şey bu ve bu yüzden buraya geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çevrim dışı toplantılarla sosyal medya detoksu yapma fikrini geliştirerek bunu insanların hayatlarının bir parçası haline getirmeyi ve Hollanda dışındaki ülkelerde de uygulamayı amaçladıklarını söyleyen Kneppelhout, "Bu fikri ve konsepti uluslararası alana taşımayı ve dünyayı dolaşmayı planlıyoruz. İnsanların yeniden bağlantı kurması için tüm dünyada çevrim dışı detoks etkinlikleri düzenlemeyi umuyoruz." dedi.

"Daha sakin ve net düşünebilmek için geldim"

Katılımcılardan İsveçli Livia Wendland, Çevrim Dışı Kulüp'ün etkinliğine ilk defa geldiğini belirterek aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla bir arada bulunmak için toplantıya katıldığını söyledi.

Wendland, "Buraya gelmemdeki en önemli sebep şuydu; Daha sakin ve net düşünebilmek ve herhangi dikkat dağıtan bir şey olmadan arkadaşlarla birlikte olmak." diye konuştu.

Kulüp ortamının beklediğinden daha iyi olduğunu anlatan Wendland, burada edindiği tecrübeyle artık insanlarla görüştüğünde telefonunu eline almayacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Sanırım sosyal ortamlarda telefonumu kaldıracağım. Diğer insanlarla birlikteyken mesajlaşmanın ya da başka bir şey yapmanın çok saygısızca olduğunu düşünüyorum ama öyle olsa bile telefonum her zaman masanın üzerinde oluyor. Bazen telefonunuz titreşiyor ve o an elinize alıp yanıt vermeseniz bile dikkatiniz dağılıyor ve sizi o anın dışına çıkarıyor. Bu yüzden, başkalarıyla birlikteyken telefonu tamamen bir kenara bırakabileceğimizi düşünüyorum. Böylece o anlardan ve arkadaşlarınızla paylaştığınız alandan kesinlikle uzaklaşmamış oluruz."

"Zamanda yolculuk yapıyormuşum gibi hissettim"

Nina Maria Rebentisch de Çevrim Dışı Kulüp'ü, sosyal medya platformu Instagram'da videolar arasında gezinirken ironik bir şekilde keşfettiğini anlatarak çok fazla zaman harcadığını düşündüğü telefon alışkanlıklarını değiştirmek için buraya geldiğini belirtti.

Rebentisch, "Her zaman telefonumla biraz fazla samimi bir ilişkim olduğunu düşünmüşümdür. Bu yüzden buraya sadece benim değil, etrafımdaki herkesin telefonla ilgilenmediği bir imkana sahip olmak için geldim. Burası herkesin rahat olduğu ve insanların başkalarıyla birlikte olduğu ve aslında yapmaktan hoşlanıp ama evdeyken asla yapmadığı şeyleri yapmak için kurulmuş bir atmosfer gibi görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Dijital detoks tecrübesinin çok olumlu olduğunu aktaran Rebentisch, "Sanırım zamanda yolculuk yapıyormuşum gibi hissettim. Burada olmak, okumak ve daha önce tanımadığım insanlarla konuşmak gerçekten zaman içinde bir yolculuk gibi hissettirdi." dedi.

Telefonundan uzak durmayı alışkanlık haline getirmeyi hedeflediğini aktaran Rebentisch, "Bilinçli olarak telefonu bir kenara bırakabilmeyi alışkanlık haline getirmek istiyorum. Mesajlara ve sosyal medyaya anında bakmak yerine, gazete okumaya odaklanmak günlük hayatımda geliştirmek istediğim şeyler." diye konuştu.

Kısa süre önce kurulan Çevrim Dışı Kulüp topluluğu, Amsterdam başta olmak üzere Hollanda'nın farklı şehirlerinde pazar sabahları kafe ve etkinlik salonlarında bir araya gelerek, sosyal medyadan uzaklaşıp insanlarla yüz yüze konuşarak sosyalleşecekleri toplantılar düzenliyor.