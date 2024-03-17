Türkiye 1 Kadın Milli Takımı, Avrupa Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara Gölbaşı Tesisi'nde düzenlenen ve 10 ülkenin katıldığı organizasyon bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı'dan oluşan Türkiye 1 Kadın Takımı, finalde Hollanda'yla karşılaştı. Rakibine 2-0 yenilen milli takım, gümüş madalya elde etti.

Organizasyonda Hollanda birinci, Danimarka ve Belçika ise üçüncü oldu.