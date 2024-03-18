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Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylar Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İtalyan Tuttosport gazetesi görüntüleri "Türkiye Ligi'nde inanılmaz şiddet sahneleri" manşetiyle servis ederken, Hollanda basını "Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, orta sahada toplanarak galibiyeti kutlamak istedi. Bu sırada çok sayıda taraftar sahaya indi.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

TEKMELER, YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi. Savaş alanına dönen yeşil sahada tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken, yaşanan olaylar ülke gündemine bomba gibi düştü.

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

AVRUPA BASININDA SES GETİRDİ

Orta saha bir anda karışırken, arbede yaşandı. Çok sayıda güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle, Fenerbahçe takımı güçlükle tünele girerek yeşil zeminden ayrıldı. Olaylı karşılaşmadan yansıyanlar Avrupa basınında geniş yer buldu.

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dair Avrupa basınında yer alan başlıklar şöyle:

İNGİLİZ BASINI

BBC Sport: Trabzonsporlu taraftarlar, mağlubiyetin ardından Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

The Sun: Chelsea'nin eski futbolcusu (Michy Batshuayi) taraftara dönerek tekme atarken kaotik maçta yüzlerce taraftara Fenerbahçe takımına saldırmak için sahaya girdi. Başka bir tanıdık isim (Bright Osayi-Samuel), yöneticiler bile taraftarlarla çatışırken, bir saha işgalcisini yere serdi.

Mirror: Eski QPR yıldızı (Bright Osayi-Samuel), sahaya şiddetli müdahalede bulunan Fenerbahçe oyuncuları siper almak için koşarken taraftara yumruk attı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar Avrupa basınında büyük yankı buldu

HOLLANDA BASINI

De Telegraaf: Türkiye'de işler yine ters gidiyor: Holiganların sahaya hücum etmesinden sonra Michy Batshuayi karate vuruşunu yapıyor.

Voetbal: Türk hükümeti Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki kitlesel kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

İSPANYOL BASINI

Marca: Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçelilere saldırdı.

Mundo Deportivo: Türkiye'de kıyasıya mücadele: Trabzonsporlu taraftarlar, Fenerbahçelilerle kavga ediyor!

İTALYAN BASINI

Calcio Mercato: Türkiye, Trabzonspor – Fenerbahçe maçında cinnet sahneleri: Batshuayi ve Osayi rakip taraftarlara yumruk attı. Unutulmayacak bir sonla biten ve Türkiye Ligi stadyumlarındaki yaygın şiddet temasını güçlü bir şekilde geri getiren bir maç. Chelsea'nin eski forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin belirleyici golüyle Trabzonspor'un sahasında elde ettiği heyecan verici 3-2'lik galibiyet, ev sahibi takımın bazı taraftarlarının hakemin son düdüğü sonrası talihsiz tepkisine neden oldu.

Tuttosport: Türkiye'de Fenerbahçelilere saldırı saçmalığı: Ne oldu? Türkiye Ligi'nde inanılmaz şiddet sahneleri. Trabzonspor taraftarlarının saha ortasında futbolculara saldırısı.

La Gazetta: Batshuayi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası taraftara dönen tekme.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar Avrupa basınında büyük yankı buldu

FRANSIZ BASINI

L'equipe: Trabzon'da Fenerbahçe galibiyetinin ardından kaos ortamı.

Foot Mercato: Bright Osayi-Samuel tehlikeli bir taraftarı etkisiz hale getirdi

RMC Sport: Türkiye: Saha işgalinin ardından Trabzonspor'da inanılmaz şiddet içeren kaos sahneleri.

Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında

ALMAN BASINI

Kicker: Türkiye'de skandal: Trabzonspor taraftarları sahaya hücum edip, Fenerbahçe oyuncularına saldırdı. Geçmişte Türk futbolu benzer olaylarla olumsuz manşetlere çıkmıştı. Hakem Meler'e geçen Aralık ayında oynanan maçta Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca saldırmıştı. Koca'ya federasyondan ömür boyu men cezası verilirken, yaşananlar üzerine Süper Lig'e ara verilmişti.

Bild: Türkiye'de skandal. Taraftarlarla oyuncu kavgası, Dortmund'un eski oyuncusundan (Michy Batshuayi) sert vuruşlar!

PORTEKİZ BASINI

A Bola: Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde Türkiye'de kaos.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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Yorumlar (46)

Erhan Sarac:

Trabzon taraftarı beş krş etmez taraftardır , Kadıköy’de galip geldiler sahanın ortasında kutladılar bir Fenerli ses çıkarmadı gidin de fener taraftarından adamlık nasıl olunur öğrenin biraz

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vedat muhcu:

ADAMLIK VE FENERBAHÇE KELİMELERİ YANYANA OLMAZ. GİDİN KENDİNİZİ SORGULAYIN...

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ekaf paseh:

kişi kendinden bilir işi kendisi para ile satıldığı için başkalarınında fiyatı var sanıyor...

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Serkan Ceylan:

Vedat muchu denen insan kılıklı trabzonu tokatlamamamiz zoruna mı gitti

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Erhan Sarac:

Hayrola Trabzon sahanda 5 yedin Galatasaray’dan neden sesin çıkmadı , fenere gelince mi gururunuz okşandı , Trabzonu küme düşür 5 sene stadyuma taraftar almayın akılları başına gelir , Eline sağlık batsuhayiiiiiii

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Ah be:

Galatasaray Türkiye icin avrupada tek iyi isler yapan takim Türkiyenin de Real Madridi

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Erhan Sarac:

Evet prag bile sizi eledi Avrupa da süpersiniz cincon , biz ne diyoruz bu ne diyor Trabzonspor’a 5 atarken maçı nasıl satın aldınız onu konuşun , Trabzon o maça kaç oyuncu çıkartmayıp 5 yediğinde bile ses çıkartmayıp susmasını konuş , boş takım taraftarı cincon konuşma

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Erhan Sarac:

Avrupa’da ne yaptınız 24 senedir aaaa uefamız var şu var bu var dersin 200 senede geçse başka başarı olmaz çıkmış onu konuşuyor , sen git Prag denen takımı ele öyle gel konuş

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Ah be:

sende git evinde sampiyonlar ligi müzigini dinle, ah yok Galatasaray maclarinda dinliyorsunudur dogru

yanıt8
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Nuri Aga:

Erhan saraç gs maçında Trabzonun kaç sakat futbolcusu vardı. Aç listeye bak. Bilmeden yorum yapma. Araştır biraz işkembeyi kübra dan sallama

yanıt5
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