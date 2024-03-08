HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü EuroCup-2'ye galibiyetle başladı

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) tarafından organize edilen Avrupa'nın 3 numaralı kupası olan EuroCup-2'ye HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü galibiyetle başladı.

Dördüncü kez Avrupa kupalarına ev sahipliği yapan YOSK, turnuvanın ilk maçında Hollanda'dan Only Friends takımını 24 sayı farkla 76-52 mağlup etti. 90. Yıl Spor Salonunda oynanan mücadelede YOSK adına Onur Ayhan Eroğlu 28 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle katkı sağlarken ona Mehmet Şirin Yılmaz 16 sayı, 9 ribaunt ve Sami Ekin'de 12 sayıyla eşlik etti. Maça çok iyi başlayan HDI Sigorta YOSK ilk çeyreği 26-14 üstün kapattıktan sonra devre arasına 46-22'lik avantajla girdi. Üçüncü çeyrekte rüzgar gibi esen Yalova ekibi farkı 24'e yükselterek skoru 59-35'e getirdi. Final periyotunda rotasyona giden HDI Sigorta Yalova mücadeleyi 76-52 kazandı. - YALOVA