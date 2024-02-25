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Hollanda'da Gençler Filistin İçin Dua Etti

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Hollanda'da yüzlerce genç, Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde sabah namazında buluşarak Filistin için dua etti. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Güney Hollanda Gençlik Teşkilatı tarafından organize edilen etkinlikte gençlere zemzem, hurma ve simit ikram edildi.

Hollanda'da yüzlerce genç, Schiedam kentindeki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Yıldız İslam Merkezi Camisi'nde sabah namazında buluşarak Filistin için dua etti.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Güney Hollanda Gençlik Teşkilatınca organize edilen cemaatle sabah namazı etkinliğine farklı kentlerden yüzlerce genç katıldı.

Etkinlikte Filistin için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz öncesi ve sonrası gençlere zemzem, hurma ve simit ikram edildi.

IGMG Genel Merkez Gençlik Başkanı Furkan Kahraman, namazın ardından yaptığı konuşmada, farklı kentlerden gelen gençlerin sabah namazında buluştuklarını belirterek, "Mübarek bir mekanda Rabb'imiz bizleri topladı. Cenabıhak, bu toplanışımızı bir cennet toplanışı eylesin. Bizleri bugün burada nasıl topladıysa cennetinde de bir araya getirsin." dedi.

"Cenabıhak, Gazze'deki kardeşlerimizin çekmiş olduğu sıkıntıların bitmesini nasip eylesin"

Kahraman, Avrupa'da yaşayan gençlerin imanla yetişmeleri, Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Muhammed'i ve sünnetini bilmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkati çeken Kahraman, "Cenabıhak, Gazze'deki kardeşlerimizin çekmiş olduğu sıkıntıların bir an evvel bitmesini hepimize nasip eylesin. Oradaki bütün kardeşlerimize sabırlar ihsan eylesin, bizleri de bu acizlikten kurtarsın. Onlar, tüm insanlığa ders verdiler. Allah onların şehadetlerini kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Kahraman, "Doğruluğun ve adaletin hakim olması için daha çok çalışacağız. Üzerimize düşen vazife budur. Allah bizleri muvaffak ve bu kardeşlerimizin yardımına koşmayı hepimize nasip eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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