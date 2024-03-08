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Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri Yalova'da Başladı

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Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IBWF) tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri, Yalova'da başladı. Türkiye'yi HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) temsil ediyor. İlk maçta Hollanda ekibi Only Friends'i 76-52 mağlup eden YOSK, liderlik için mücadele ediyor.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IBWF) tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası-2 Elemeleri, Yalova'da başladı.

Çeşitli ülkelerden 8 takımın yer aldığı organizasyonda Türkiye'yi, HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) temsil ediyor.

Yeşil-kırmızılılar, turnuvadaki ilk maçında Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda Hollanda ekibi Only Friends'i 76-52 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-14 önde geçen HDI Sigorta YOSK, devre arasına 46-22 üstün girdi. Üçüncü çeyrek sonunda 59-35'le skor avantajını elinde tutan yeşil-kırmızılılar, mücadeleden 76-52 galip ayrıldı.

HDI Sigorta YOSK'ta Onur Ayhan Eroğlu, 28 sayıyla maçın en skoreri oldu. Mehmet Şirin Yılmaz 16 ve Sami Ekin ise 12 sayıyla skora katkı yaptı. Hollanda ekibinde Rob Boskeljon 22, Maarten Adrianna Van Rysinge 14 sayıyla maçı tamamladı.

Yarın sona erecek organizasyonu lider tamamlayacak takım, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Kupası-2 Finalleri'ne katılacak. İkinci olacak ekip ise İtalya'da Avrupa Kupası-3 Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA / Spor

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