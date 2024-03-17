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Türkiye-Hollanda Dostluk Maçı

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Türkiye ve Hollanda arasında 1924'te imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünde, Türk ve Hollandalı genç kız futbolcular arasında dostluk maçı yapıldı. Maçı Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ve Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık da izledi. Türk-Hollanda dostluğunun sonsuza kadar süreceğine inanıldığı belirtildi.

Türkiye- Hollanda Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. yıl dönümünde, Türk ve Hollandalı genç kız futbolcular arasında dostluk maçı yapıldı.

İki ülke arasında 1924'te imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yılında, Hoek'te Türkiye ve Hollanda'nın U17 Kız Milli takımları arasında dostluk maçı oynandı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, Hollanda Dışişleri Bakanlığında görevli diplomatlar ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri maçı birlikte izledi.

"Türk-Hollanda dostluğunun sonsuza kadar süreceğine inanıyoruz"

Ünal, burada yaptığı açıklamada, U-17 Kız Milli Futbol takımlarının Avrupa Şampiyonası kapsamında bir araya geldiği müsabakalarda, Türkiye ve Hollanda takımlarının maçı vesilesiyle Hoek'te olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye ile Hollanda arasında 1924'de imzalanan dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümünü Hollandalı dostlarla birlikte kutladıklarını belirten Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"100. yıl faaliyetlerimizi kıymetli genç sanatçılarımızın çalışmalarıyla başlatmıştık. Bugün genç futbolcu kızlarımızın dostluk maçıyla sürdürüyoruz. Zira gençlerimiz geleceğimizdir. Ülkelerimiz arasındaki dostluk esasen futbolla perçinlenmiştir. İki ülkenin de birbirlerinin takımlarında oynayan pek çok futbolcusu bulunmaktadır. Hollanda'da 11 Türk futbol kulübü ve 1. Lig'de oynayan çok sayıda Türk futbolcu mevcuttur."

Büyükelçi Ünal, dostluk maçında sportmence oynayan tüm futbolcuları ve maçı kazanan Hollanda takımını tebrik ederek, "Türk-Hollanda dostluğunun sonsuza kadar süreceğine inanıyoruz." dedi.

"Ortak futbol tutkusu Hollanda ve Türkiye'yi birbirine yakınlaştırıyor"

Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise X'ten yaptığı paylaşımda, ortak futbol tutkusunun Hollanda ve Türkiye'yi birbirine yakınlaştırdığını vurgulayarak, U-17 kadın takımları arasında oynanan Avrupa elemelerinin, bunun en güzel örneği olduğunu kaydetti.

Paylaşımda, bu özel maçla aynı zamanda iki ülke arasındaki 100 yıllık dostluğun da kutlandığı belirtilerek, "Bugün oynayan genç kadınlar, spora duyduğumuz ortak sevginin gerçek elçileriydiler ve maçları halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerin bir kanıtı oldu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Ünal Burak Ersoy Rotterdam Hollanda Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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