Miracle Cash & More, Web 3.0 ve blockchain odaklı start-up'ları Amsterdam'a davet ediyor

Şirketin küresel genişleme stratejisinin bir parçası olan Amsterdam'daki yeni mağaza, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi ve yüksek kaliteli hizmetler sunacak.

Avrupa'nın özellikle fintech alanında en önemli merkezlerinden biri olan Amsterdam'da açılan mağaza ayrıca Türkiye'de proje sahibi olan Web 3.0 ve blockchain start-up'larına, Hollanda ve Avrupa pazarına giriş kapısı olmayı hedefliyor. Projesini paylaşarak Miracle Cash & More ekosisteminin bir parçası olmak isteyen girişimlerin www.miraclecash.com adresi üzerinden başvurmaları yeterli.

Ünsal Koç, "Türk start-up'larının Hollanda ve Avrupa'da yatırımcı bulması için aracı olacağız"

Miracle Cash & More Hollanda Operasyonları Genel Müdürü Ünsal Koç, "Hollanda'da açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni mağazamıza duyulan ilgi bizleri çok mutlu etti. Küresel büyüme stratejimizin bir parçası olan Amsterdam ofisimiz, yalnızca kendi müşterilerimize değil, aynı zamanda Türkiye'deki start-up'lara da hizmet verecek. Böylece ülkemizdeki genç girişimcilere Avrupa'nın kapılarını açmış olacağız. Özellikle Web 3.0 ve blockchain alanında proje geliştirenlerin bizimle temasa geçmelerini önemsiyoruz. Böylece onları hem ekosistemimiz dahilindeki farklı yatırımcılarla buluşturabileceğiz hem de şubemizi ücretsiz bir şekilde kullanabilecekler" dedi.

Müşterilerine sunduğu benzersiz hizmet ve ürünlerle büyümeye devam eden Miracle Cash & More, yeni ofisiyle Avrupa'daki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

İletişim için

Ersan Çetin

Canvas İletişim Danışmanlığı

ersan.cetin@canvas.com.tr