Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, milli buz patenci Furkan Akar'ı tebrik etti

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Hollanda'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metrede Türkiye rekoru kırarak yarı finale yükselen ve 500 metre Final B yarışında 9. olan milli buz patenci Furkan Akar'ı tebrik etti.

Büyükelçi Ünal, Rotterdam'da düzenlenen ve 34 ülkeden 87 sporcunun yarıştığı şampiyonada mücadele eden milli buz patencileri kutladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metrede Türkiye rekoru kırarak şampiyonada yarı finale yükselen sporcumuz Furkan Akar'ı ve şampiyonada başarıyla mücadele ederek ülkemizi temsil eden Metehan Atan'ı yürekten tebrik ediyoruz. Müsabakayı nefesimizi tutarak birlikte izlediğimiz Buz Pateni Federasyonu Başkanımız Sayın Burhan Kurtuluş'u ve eğitmen ekibimizi de kutluyoruz. Buz pateni sporcularımızın ülkemizi dünyada daha da başarılı temsil edeceklerine inanıyorum."

Milli buz patenci Akar, 500 metre mesafede 40.553 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak yarı finale çıkmış, yarı final yarışları sonrasında ise Final B'de yarışmaya hak kazanmıştı.

Olimpik milli sporcu, şampiyonada 500 metre Final B yarışını ise 41.468 saniyelik derecesiyle 9. sırada bitirdi.