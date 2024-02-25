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Çorum İmam Hatip Anadolu Lisesi Öğrencileri Hollanda'da Dijital Dönüşüm Eğitimi Aldı

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Çorum'un İskilip İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje kapsamında Hollanda'da dijital dönüşüm eğitimi aldı. Öğrenciler, program dahilinde dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerle birlikte eğitimlerini sürdürecek.

Çorum'un İskilip İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri Hollanda'da "dijital dönüşüm" eğitimi aldı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler, Avrupa Birliğince yürütülen Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenci ve Personel Hareketliliği Hibe Programı (KA121-SCH) kapsamında hazırlanan proje kapsamında 11 Şubat'ta Hollanda'nın Amsterdam kentine gitti.

11-17 Şubat tarihlerinde yürütülen program kapsamında İskilip İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerle birlikte "dijital dönüşüm" eğitimi aldı.

Proje kapsamında öğrenciler 3-9 Mart'ta İtalya'nın Milano kentine giderek, eğitimlerini burada sürdürecek.

Kaynak: AA / Güncel

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