6 Nisan 2020 Haberleri
6 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
07.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:18
- Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
- İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri: Taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamıyacak
- Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var
- Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
- Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
- Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı, Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
- Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
- Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
- Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti
- Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
- Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
- Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
- Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
- Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
- New York'ta koronavirüs salgınında ölenlerin parklara gömülmesi gündeme geldi
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
- Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi
- Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 1 milyar 500 milyon lira toplandı
- İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
- İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parayla maske satışı kesinlikle yasaktır
- Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
- Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
- HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
- Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
- Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
- Bayern Münih antrenmanlara başladı
- Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
- Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü
- Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
- Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
- 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
- 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu