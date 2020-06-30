Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak...

Yurtta hava durumu
30.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:10

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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