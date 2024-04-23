Artvin'de Yolda Kalan Motosiklet Sürücüsüne Kamyon Yardımı
Artvin'de Cankurtaran tünelinde arızalanan motosiklet sürücüsü, yolda kaldığı sırada hafriyat kamyonu tarafından yardım edildi. Kamyon sürücüsü yavaşlayınca motosiklet sürücüsü kamyonete tutunarak ilerledi.
Artvin'de Cankurtaran tünelinde arızalanarak yolda kalan motosiklet sürücüsünün yardımına hafriyat kamyonu yetişti. Kamyon sürücüsü yavaşlayınca motosiklet sürücüsü kamyonete tutunarak ilerledi.
Olay, Artvin- Hopa Karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün bilgilerine ulaşılamayan motosiklet tünel içinde arızalandı. Hafriyat kamyonu, tünel içinde yolda kalan motosikletliyi görünce yavaşladı. Motosiklet sürücüsü de kamyonete tutunup ilerledi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı. - ARTVİN