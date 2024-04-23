Artvin'de Yolda Kalan Motosiklet Sürücüsüne Kamyon Yardımı

Artvin'de Cankurtaran tünelinde arızalanarak yolda kalan motosiklet sürücüsünün yardımına hafriyat kamyonu yetişti. Kamyon sürücüsü yavaşlayınca motosiklet sürücüsü kamyonete tutunarak ilerledi.

Olay, Artvin- Hopa Karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün bilgilerine ulaşılamayan motosiklet tünel içinde arızalandı. Hafriyat kamyonu, tünel içinde yolda kalan motosikletliyi görünce yavaşladı. Motosiklet sürücüsü de kamyonete tutunup ilerledi. O anlar ise başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı. - ARTVİN