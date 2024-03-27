Ali Babacan Arhavi'yi ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Artvin'in Arhavi ilçesini ziyaret etti.
Rize'den kara yoluyla Artvin'e gelen Babacan, ilçe girişinde partisinin il başkanı Hüsnü Altun, Arhavi Belediye Başkan adayı Mustafa Genç ve partililerce karşılandı.
Babacan, daha sonra seçim otobüsüyle ilçe merkezinde gezerek vatandaşları selamladı.
Partisinin ilçe başkanlığına gelen Babacan, daha sonra esnafı ziyaret ederek, belediye başkan adayları Genç'e oy istedi.
Vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Babacan, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.